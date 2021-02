Serie D Girone A, E’ duello a due Gozzano-Bra

A meno di sorprese uscirà tra Gozzano e Bra la vincitrice del girone A di Serie D 2020/2021, i novaresi continuano la loro marcia sconfiggendo con un rigore di Allegretti la Folgore Caratese, il Bra vince il big match contro il Pontdonnaz con una doppietta di Marchisoni e un gol di Gaeta distanziando i valdostani e tenendo il passo della prima della classe; sale al terzo posto il Sestri Levante che nel primo tempo passa a Borgosesia con i gol di Croci e Buso, valsesiani in crisi nera e scesi al penultimo posto in classifica.

Solo un pareggio in questo diciannovesimo turno ovvero quello tra Chieri e Sanremese, a Ravasi risponde Pellicano; ben quattro i successi esterni, un gol di Banfi permette alla Caronnese di vincere a Saluzzo e di salire al quarto posto assieme alla Castellanzese che nell’incontro più divertente di giornata batte tre a due l’Imperia; in zona salvezza passo avanti dell’Arconatese che con due reti di Santonocito nel primo tempo batte il Vado al quale non basta il gol di Barbetta, bene anche il Casale che con il minimo scarto vince a Legnano.

Blitz esterno del Varese che passa a Tortona, decide Romeo e permette ai lombardi dopo molto tempo di lasciare l’ultimo posto in graduatoria; maglia nera del campionato è il Fossano che perde due a uno contro la Lavagnese, sempre più dura la strada verso la salvezza per i piemontesi.

Risultati e Classifica di giornata