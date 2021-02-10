Serie C/C: la programmazione tv della 24esima giornata - I AM CALCIO ITALIA

Serie C/C: la programmazione tv della 24esima giornata

Serie C
Serie C
SalernoSerie C Girone C

Il palinsesto televisivo della 24esima giornata del girone C di Serie C:

FOGGIA - CATANZARO Ore 12.30 Eleven OTT / Sky Sport 253

CATANIA - VIRTUS FRANCAVILLA Ore 12.30 Eleven OTT / Sky Sport 254

VITERBESE - CAVESE Ore 15.00 Eleven OTT / Sky Sport 254

JUVE STABIA - AVELLINO Ore 17.30 Eleven OTT /  Sky Sport 253

CASERTANA - TERAMO Ore 17.30 Eleven OTT / Sky Sport 254

La Redazione

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Serie C Girone C

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