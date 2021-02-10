Serie C/C: la programmazione tv della 24esima giornata
Il palinsesto televisivo della 24esima giornata del girone C di Serie C:
FOGGIA - CATANZARO Ore 12.30 Eleven OTT / Sky Sport 253
CATANIA - VIRTUS FRANCAVILLA Ore 12.30 Eleven OTT / Sky Sport 254
VITERBESE - CAVESE Ore 15.00 Eleven OTT / Sky Sport 254
JUVE STABIA - AVELLINO Ore 17.30 Eleven OTT / Sky Sport 253
CASERTANA - TERAMO Ore 17.30 Eleven OTT / Sky Sport 254
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