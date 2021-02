Benevento. Centrocampo da ridisegnare per la gara contro il Bologna

Il Giudice Sportivo ha decretato l'emergenza in mediana per il Benevento dopo le squalifiche di Ionita ed Improta, entrambe appiedati per un turno per aver collezionato il quinto giallo stagionale. Mister Inzaghi, infatti, si troverà a fare a meno del centrocampista di più utilizzato fino ad ora, il moldavo, e di quello più in forma, il napoletano.

Due, e quasi ovvie, le soluzioni a disposizione del tecnico piacentino per sopperire alle assenze: l'utilizzo di Hetemaj e Viola. Il finlandese, assente nel match contro la Sampdoria per una contrattura rimediata all'ultimo momento, dovrebbe essere disponibile per la trasferta in casa del Bologna (in merito potrà dire di più lo stesso Inzaghi nella conferenza stampa di oggi pomeriggio); per quanto riguarda il numero 10 giallorosso il discorso è, invece, un tantino più complesso. Mister Inzaghi, infatti, aveva affermato che per rivedere insieme Schiattarella e Viola in campo ci sarebbe stato bisogno che entrambe ritrovassero la forma migliore viste le assenze dovute al covid, per il primo, ed al lungo infortunio, per il secondo. In base a queste parole, quindi, resterebbe viva la candidatura di Dabo per una maglia da titolare anche se la forma del ragazzo del Burkina Faso non è propriamente la migliore.

Inoltre c'è un altro elemento che potrebbe far riflettere Pippo Inzaghi: durante il match contro la Sampdoria, prima del passaggio al 3-5-2, Viola era stato inserito al posto di Insigne e, quindi, schierato, insieme a Caprari, a supporto di Lapadula. La tecnica sopraffina del centrocampista calabrese aveva fruttato un paio di passaggi illuminanti nella trequarti avversaria e non è da escludere che, in futuro, questa soluzione possa essere presa in considerazione non solo a partita in corso ma anche dal 1'.