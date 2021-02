Real Agro Aversa. Arriva un difensore "under" scuola Foggia

Non si è ancora chiuso il mercato del Real Agro Aversa che continua a rinforzare la squadra a disposizione di mister Antonio De Stefano per cercare di agguantare la salvezza il prima possibile e senza troppi grattacapi nell’ultima parte di stagione.

Il presidente Guglielmo Pellegrino sta mettendo a segno una serie di colpi importanti, con sacrifici enormi visto il periodo Covid che ha colpito il mondo intero e che sta negando sponsorizzazioni e tifosi allo stadio, per poter regalare alla piazza la permanenza in Serie D per poi puntare, la prossima stagione, ad una stagione che possa far sognare tutti i supporter granata.

L’ultimo innesto nel roster normanno è quello del 19enne Antonio Ricciardi, che va a rinforzare il reparto arretrato ma anche il settore Under. Stiamo parlando di un difensore centrale che farà sicuramente parlare di sé in futuro e speriamo possa dimostrare tutto il suo valore anche con la maglia del Real Agro Aversa. E’ un prodotto scuola Foggia dove è cresciuto calcisticamente prima di tornare in Campania con la maglia del Pomigliano. Ha già quindi esperienze in Serie D e potrà sicuramente dare il proprio valido contributo alla squadra già da domenica prossima contro il Sorrento, contro una delle squadre più forti di tutto il girone H.

La sfida contro il Sorrento si giocherà regolarmente allo stadio "Bisceglia" di Aversa. A confermarlo è lo stesso numero uno del club, il patron Pellegrino, che ha annunciato la gara sul manto erboso "amico". In questi giorni l’Opes sta lavorando per farlo diventare un “gioiellino” così come ha detto il direttore sportivo Paolo Filosa ma serve il tempo necessario affinché ciò avvenga, con la speranza che anche il maltempo sia clemente e permetta di lavorare sull’impianto di via Caruso nella massima tranquillità.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa