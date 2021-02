Serie D, il Picerno fallisce il sorpasso in vetta (2-2) Gioia Rotonda

Nei due recuperi delle lucane a vincere è soltanto il Rotonda. Basta un guizzo di Ferreira al 4' della ripresa per piegare la quarta in classifica Gelbison e tornare al successo dopo cinque turni senza aver giocato. Così i lupi del Pollino escono nuovamente dalla zona play-out con quattro gare ancora da recuperare. Fallisce il sorpasso in vetta il Picerno che a distanza di tre giorni impatta per la seconda volta consecutiva a San Gregorio Magno. Il cambio di campo ancora non sortisce i suoi effetti e conferma la statistica dei melandrini che colgono più successi in trasferta. Dopo 6' Albadoro sblocca il risultato, ma al 10' il Sorrento pareggia con Gargiulo. Poi capitan Esposito si vede respingere un rigore al 28' da Scarano, ma al 43' D'Angelo riporta i suoi in vantaggio. La doccia fredda per la formazione di Ginestra arriva a 2' dalla fine dei tempi regolamentari con La Monica che regala il pari agli ospiti. I rossoblu agganciano così il Lavello in testa alla classifica.