Serie D-Girone F: quattro squalificati, tutti per un turno

Sono quattro i giocatori fermati dal giudice sportivo, Aniello Merone dopo le gare della 16ª giornata, tutti per un turno. Si tratta di William Bordi del Porto Sant'Elpidio (espulso contro la Vastese), Tiziano Tiraferri del Rieti (rosso contro il Castelnuovo V.), Mattia Stefoni del Tolentino (espulso dalla panchina) e Daniele Frabotta del Fiuggi (giunto alla quinta ammonizione).

Le decisioni del giudice sportivo:

GARE DEL 7/ 2/2021

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 RIETI S.R.L.

Per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 2/2021

COSSU ALESSANDRO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CAMILLETTI PAOLO (RECANATESE A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BORDI WILLIAM (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

Per aver toccato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete.

TIRAFERRI TIZIANO (RIETI S.R.L.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

STEFONI MATTIA (TOLENTINO 1919 SSDARL)

Calciatore in panchina, protestava nei confronti del Direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

FRABOTTA DANIELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

SOSSAI FABIO (APRILIA RACING CLUB SRL)

PUCA ANDREA (CASTELFIDARDO)

D'ANNA EMANUELE (REAL GIULIANOVA)

GALVANIO ANDREA (RIETI S.R.L.)

GUALTIERI GIANLUCA (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

ORCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

PESCE NICOLAS (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

FORGIONE COSIMO (ATLETICO TERME FIUGGI)

LOVISO MASSIMO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MERKAJ SILVIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

OLIVERA DA ROSA RUBEN ARIEL (APRILIA RACING CLUB SRL)

BRENCI LEONARDO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

ANGELILLI MANUEL (CYNTHIALBALONGA)

PANAIOLI LORENZO (CYNTHIALBALONGA)

RUGGIERI SERGIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

PEZONE NICOLAS (APRILIA RACING CLUB SRL)

RAFFAELI FILIPPO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

OLIVI ALESSANDRO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MONTANARO PIERLUIGI (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

MARFELLA SIMONE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

GOMEZ FRANCIS (RECANATESE A.S.D.)

LABORIE PIERRE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

RAUCCI FERDINANDO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

LAGHIGNA ERIK (APRILIA RACING CLUB SRL)

POLLACE GIANLUCA (APRILIA RACING CLUB SRL)

PRUDENTE SALVATORE (APRILIA RACING CLUB SRL)

BRACCIATELLI ALESSIO (CASTELFIDARDO)

COLACICCHI GIORDANO (CYNTHIALBALONGA)

FICOLA DANI (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

CECCI TOMMASO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

TIZI LORENZO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

MARTINEZ LEANDRO ANTONIO (VASTESE CALCIO 1902)

OBODO KENNETH OGOCHUK (VASTESE CALCIO 1902)