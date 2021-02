Caos Afragolese: esonerato anche Squillante

Continua il momento difficile dell'Afragolese: dopo le dimissioni del ds Mignano e quelle successive del presidente Niutta, oggi è stato annunciato l'esonero di mister Squillante, che era subentrato a Masecchia.

La nota del club

L'Afragolese 1944, comunica di aver sollevato Luigi Squillante dall'incarico di allenatore della prima squadra. Al mister vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto, oltre al più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.