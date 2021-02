Benevento. Inzaghi: "Il Bologna non è solo Barrow: massima attenzione"

Giorno di conferenza stampa per mister Pippo Inzaghi: l'allenatore del Benevento ha parlato ai media dalla sala stampa del "Vigorito" in vista della gara di Bologna prevista per venerdì sera alle ore 20:45 al "Dall'Ara". Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Gaich e Moncini saranno convocati: si allenano da oggi con noi e dovrò valutare chi è più pronto. Moncini ha già dimostrato oggi di stare bene anche se non è ancora al massimo della forma.

E' una possibilità vedere in mediana il centrocampo della B: quando abbiamo cambiato calciatori la sostanza è rimasta la stessa. Ci sono anche Tello e Dabo: sono in 5 per tre maglie e vedremo chi giocherà dal 1' e chi a gara in corso.

Caldirola non è ancora al 100% perché ha anticipato il rientro: chi sarà più in forma tra lui e Tuia giocherà dall'inizio e l'altro sarà pronto per entrare dalla panchina.

Questa squadra può variare gli uomini tranquillamente. Mi è spiaciuto non dare minuti a Iago, era in preventivo di farlo entrare con la Sampdoria ma la partita ci ha riservato altro e non è stato possibile. Non ha i 90' ma può partire sia dall'inizio che subentrare a gara in corso.

Barrow? Non possiamo pensare ad un solo calciatore perché il Bologna ha ottimi giocatori in tutti i reparti. Per me è motivo di orgoglio affrontare il Bologna avendo i loro stessi punti.

Se Iago, Caprari e Lapadula fossero al 100% potrebbero tranquillamente giocare ma abbiamo anche ottime alternative, sapendo che chi non gioca dall'inizio può darci comunque una mano da subentranti.

Penso che il calciatore più importante del Bologna sia Soriano, che avevo voluto già io in rossoblù. Tuttavia, come ho già detto, non dobbiamo concentrarci su un solo calciatore.

Per me tornare a Bologna è sempre un piacere a prescindere da com'è andata. Ho mantenuto ottimi rapporti con tutto l'ambiente e mi spiace che non ci sarà il pubblico perché mi ha sempre riservato parole d'affetto. Per 90' saremo avversari ma, finita la partita, torneremo gli uni a fare il tifo per gli altri".