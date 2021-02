Foggia, quattro gare per testare le ambizioni

Due settimane per testare le proprie ambizioni e indirizzare la stagione. Il Foggia a partire da sabato è atteso da un vero e proprio tour de force con quattro gare in appena 15 giorni. Reduce dalla brillante, seppur sofferta, vittoria di Potenza, la squadra di Marchionni ha voglia di continuare a stupire dopo uno strabiliante girone d'andata, certamente al di sopra delle più rosee aspettative.

Il calendario però non sorride ai rossoneri che si troveranno subito ad affrontare allo "Zaccheria" il Catanzaro, per poi proseguire con le ostiche trasferte di Avellino e Bari, intervallate dal match casalingo con la capolista Ternana.

Nonostante un campionato fin qui al di sotto delle aspettative, il Catanzaro di Calabro è certamente una squadra da non sottovalutare, tenendo anche conto dell'organico a disposizione del tecnico salentino. Fin qui però il Foggia, nonostante un inizio difficile, ha dimostrato di potersela giocare alla pari di chiunque. Contro i calabresi Marchionni dovrà fare a meno di Dell'Agnello, appiedato per un turno dal giudice sportivo, ma potrebbe recuperare in extremis Rocca e Curcio, anche se ad oggi pare ancora difficile.

Se Curcio non dovesse recuperare, il tecnico dei satanelli potrebbe rilanciare in attacco Balde in coppia con D'Andrea nel consueto 3-5-2. Saranno comunque decisivi in tal senso l'allenamento di oggi e la rifinitura di domani.