Taranto-Fasano, terzo pareggio nelle ultime 4: è 0-0 allo Iacovone

Terzo pari a reti bianche nel nuovo anno per il Taranto. Questa volta il sapore è leggermente amaro, perchè il Fasano ha disputato gran parte della gara in inferiorità numerica per l'espulsione di Amoruso al 36'. Dopo il buon pari contro l'Altamura e quello di domenica contro un avversario ostico quale il Cerignola, nel recupero della 10a giornata di Serie D Girone H, il Delfino raccoglie solamente un punto. Il dato positivo che certifica il buono stato di forma è il quarto clean sheet da quando i ragazzi di Laterza hanno ripreso la corsa al primo posto: 0-0 al Tonino D'Angelo di Altamura, 2-0 allo Iacovone contro il Francavilla in Sinni, 0-0 al Monterisi di Cerignola e reti bianche quest'oggi contro l'ex compagine del tecnico rossoblù, il Fasano.

Merito del risultato va dato alla compagine ospite, brava nel compattarsi soprattutto dopo l'inferiorità numerica, chiudere gli spazi e ridurre quasi a zero le occasioni pericolose dalle parti del giovanissimo portiere Dario Suma. Al 6' minuto sono proprio gli ospiti a creare la prima grande chance per il vantaggio: Camara dagli sviluppi di un calcio di punizione colpisce il palo. Il Taranto subisce ma crea la sua nitida palla goal nella prima frazione: angolo di Marsili che trova la conclusione debole di Guastamacchia, nettamente il migliore in campo per la compagine ionica. Al 36' ecco l'episodio che potrebbe indirizzare la gara: fallo di Amoruso ai danni di Acquadro, seconda ammonizione ed espulsione. Nel secondo tempo, i rossoblù cercano di aprire la lattina e impensieriscono Suma: Guaita si procura una punizione che, capitan Marsili, calciata bene, trova l'ottima risposta dell'estremo difensore ospite. Al 58' ancora Guastamacchia tenta la conclusione, debole. Negli ultimi 10', asse creato dai difensori rossoblù, Guastamacchia per Gonzalez, ma la sfera termina sulla traversa.

Il terzo pari di questo 2021 è un po' deludente: il Fasano ha condotto una gara attenta e il Taranto è stato poco preciso. Domenica allo Iacovone arriva il Lavello, reduce da un trend positivo, primo in classifica. Per i rossoblù è la ghiotta occasione per avvicinarsi a un solo punto, in attesa dei tre recuperi da disputare. Giuseppe Laterza, dunque, è chiamato a una grande prova e, per questo motivo, in settimana si dovrà lavorare tanto per avere la meglio contro un avversario ostico e che vorrà mantenere la vetta a lungo.