Napoli fuori dalla Coppa, l'Atalanta vince e va in finale

L'Atalanta batte il Napoli nella semifinale di ritorno e conquista l'accesso alla finale contro la Juventus.

Dopo un buon avvio del Napoli, la squadra di Gasperini va in vantaggio alla prima occasione grazie ad un missile di Zapata che fulmina Ospina. I padroni di casa giocano bene e trovano anche il raddoppio con Pessina.

Nella ripresa Atalanta ancora pericolosa ma il Napoli riesce a rientrare in partita quando Lozano riesce a superare Gollini dopo un doppio tentativo.

L'Atalanta sfiora il tris con Zapata; per il Napoli la grande chance per il pareggio capita sui piedi di Osimhen che però non riesce a superare Gollini.

Passano pochi minuti e i nerazzurri chiudono i giochi quando Pessina chiude magistralmente una bella azione corale.

Atalanta in finale, Napoli fuori dalla Coppa Italia: per gli azzurri continua il momento di difficoltà.