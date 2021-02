Sarà il sig. Davide Moriconi della sezione di Roma 2 l'arbitro di Foggia-Catanzaro, in programma sabato 13 febbraio alle ore 12:30 e valevole per la 24° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro.

Per l'occasione, Moriconi sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Francesco Rizzotto di Roma 2. Quarto Ufficiale il sig. Alberto Ruben Arena della sezione di Torre Del Greco.