Non si disputerà alle 17,30 ma alle 12,30 il match valevole per la sesta giornata di ritorno del girone A di Serie C tra Novara e Livorno.

E’ il secondo turno infrasettimanale di quest’anno, un orario che permetterà a pochi tifosi azzurri di seguire (non allo stadio ovviamente) le gesta di Schiavi e compagni.