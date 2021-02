Taranto, Laterza: "Bene l'organizzazione, manca la finalizzazione"

Il pareggio interno contro il Fasano ha portato diverse risposte al tecnico del Taranto, Giuseppe Laterza. Il primo fattore positivo è senza dubbio la fase difensiva. Nelle ultime quattro gare di campionato contro Altamura, Francavilla in Sinni, Cerignola e Fasano la porta difesa dall'estremo difensore rossoblù è rimasta inviolata. Come sottolinea lo stesso Laterza, "il dato positivo è l'impegno e l'organizzazione che stanno mostrando i ragazzi". Infatti, il Taranto di questo inizio di 2021 è quasi perfetto, nonostante la forma definitiva non sia stata ancora raggiunta. Quello che continua a mancare è il cinismo sotto rete, tradotto nella finalizzazione. "Per essere perfetti ci manca però qualcosa, cioè la finalizzazione" ha sottolineato il tecnico dei Delfini.

Parlando della partita nello specifico, Giuseppe Laterza ha commentato: "Ci abbiamo provato, sapevamo che partita sarebbe stata difficile. Devo dire che siamo stati troppo frettolosi, i ragazzi ci hanno provato ma purtroppo non è arrivato quel guizzo vincente che ci avrebbe permesso di segnare e, di conseguenza, avere più spazi". Adesso, testa al big match contro il Lavello, capolista del Girone H, sebbene al Taranto mancano tre partite da recuperare. Tuttavia, sarà una sfida cruciale poiché vincere allo Iacovone confermerebbe il Taranto come squadra ostica da affrontare, etichetta più volte mostrata dall'inizio della stagione, e soprattutto renderebbe la classifica ancora più positiva, vincendo uno scontro diretto importante per la promozione.