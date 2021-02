Potenza, Gallo lavora per la difesa a 4 Allerta meteo per sabato

Il match di sabato contro la Ternana è a rischio rinvio. E' stata emanata difatti l'allerta meteo dalla Protezione Civile per la forte neve che arriverà nel fine settimana. Intanto Fabio Gallo sta lavorando alla difesa a 4 per il Potenza. Sugli esterni ha sia Noce a destra che Panico a sinistra con la duttilità di Coccia di poter ricoprire entrambi i ruoli, mentre tra i centrali scalpita Di Somma al posto di Conson a far coppia con Gigli. Tra gli indisponibili ci sono Bruzzo, Zampa e Baclet che potrebbero ritornare operativi magari dalla prossima settimana. Uno squalificato per parte sabato: Sepe per il Potenza e Palumbo per la Ternana.