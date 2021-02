Gravina-Picerno rinviata per Covid-19 Cinque positivi per i murgiani

A causa di cinque casi di positività tra i tesserati del Gravina, la partita in programma domenica 14 febbraio, al “Vicino”, tra i padroni di casa e il Picerno, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata resa nota in data odierna dalla Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della comunicazione della società pugliese, così come previsto dal vigente protocollo.

Ufficio Stampa Az Picerno