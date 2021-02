Foggia, proseguono gli allenamenti in vista del match con il Catanzaro

Prosegue la marcia di avvicinamento dei satanelli di mister Marchionni, che questa mattina si sono ritrovati sul manto erboso dello "Zaccheria" per preparare l'anticipo di sabato (ore 12:30) contro il Catanzaro, valido per la 24a giornata del girone C del campionato di Lega Pro.

Attivazione tecnica, esercitazioni tecnico-tattiche sulle fasi di possesso e non possesso palla, partitella finale a ranghi misti.

Lavoro differenziato per Curcio e Rocca, che proseguono con i loro protocolli personalizzati di recupero; terapie specifiche per Anelli e Aramini.

Domattina la rifinitura sempre allo Zac.