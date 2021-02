Recuperi D, finisce a reti bianche il big match

Si sono giocati ieri quattro recuperi del girone A di Serie D, spiccava la sfida tra prima e seconda tra Gozzano e Bra, i novaresi tornano a casa con un punto prezioso che permette alla formazione di Soda di mantenere la vetta, ancora più importante per come è maturato lo zero a zero perché l’espulsione di Sylla ha costretto il Gozzano ha giocare l’ultima mezzora in inferiorità numerica, il Bra recrimina anche per un rigore sbagliato.

Tracollo del Borgosesia, in vantaggio dopo una ventina di minuti di un uomo e di un gol i valsesiani cedono quattro a uno al “Comunale” contro il Legnano con un atteggiamento di resa che preoccupa per il futuro, per i lombardi esordio vittorioso del nuovo tecnico Sgrò con l’ex Gasparri autore di una doppietta; Varvelli decide la sfida tra Pontdonnaz e Fossano, vittoria chiave dell’Arconatese a Saluzzo in chiave salvezza sempre per uno a zero.