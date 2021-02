Serie D/Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo dopo i recuperi

Sono quattro i calciatori squalificati dal giudice sportivo dopo i recuperi di mercoledì scorso. Caso (espulso contro il Montegiorgio), D'Anna (quinta ammonizione) entrambi del Real Giulianova, Massarotti (rosso nella gara contro il Castelfidardo) e Frulla (quinto giallo) del San Nicolò Notaresco. I quattro salteranno le gare di domenica.

Le decisioni del giudice sportivo:

GARE DEL 10/ 2/2021

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CASO PATRIZIO (REAL GIULIANOVA)

MASSAROTTI DOMENICO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

D'ANNA EMANUELE (REAL GIULIANOVA)

FRULLA MATTIA (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

PROIA DANIELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

FERMANI NICHOLAS (CASTELFIDARDO)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

LABORIE PIERRE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CUCCU RICCARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

FICOLA DANI (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

ZANCOCCHIA NICOLAS (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

DE CERCHIO ALESSIO (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

DEL DUCA PIETROMARIA (ATLETICO TERME FIUGGI)

SANTANGELO ANDREA (CASTELFIDARDO)

PADOVANI GIOVANNI (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

CALZETTA MATTIA (REAL GIULIANOVA)

SCOGNAMIGLIO VINCENZO (RECANATESE A.S.D.)

SIMONCINI FRANCESCO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

RUGGERI FEDERICO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

SEVERINI MIRCO (TOLENTINO 1919 SSDARL)