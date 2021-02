Foggia, Marchionni: "Salvezza vicina. Catanzaro prova importante"

E' intervenuto in conferenza stampa Marco Marchionni, tecnico del Foggia, alla vigilia del match con il Catanzaro in programma domani pomeriggio allo stadio ''Pino Zaccheria''. Queste le sue parole:

"Abbiamo acquisito la consapevolezza delle nostre capacità, sappiamo chi siamo e cosa vogliamo. La salvezza? Ci siamo quasi, ma voglio ottenerla matematicamente perciò dobbiamo proseguire su questa scia positiva e scendere in campo sempre determinati, grintosi e con la voglia di stupire. Il Catanzaro è una di quelle squadre forti e con un organico importante, da affrontare a viso aperto e convinti di poter osare di più.

Formazione? Abbiamo dei problemini dovuti alle non perfette condizioni di qualche ragazzo, ho ancora qualche ora per valutare bene le loro situazioni fisiche con lo staff medico ma difficilmente recupererò qualcuno. Ma sono certo che ci scenderà in campo, lo farà dando il 101% per la causa".