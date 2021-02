Bologna-Benevento: le probabili formazioni in campo al "Dall'Ara"

Il match tra Bologna e Benevento aprirà questa sera la 22a giornata di Serie A. Felsinei e sanniti arrivano al match del "Dall'Ara" appaiate in classifica con 23 punti ma reduci da risultati diversi: i rossoblù dalla vittoria esterna sul campo del Parma, i giallorossi dal pareggio interno contro la Sampdoria.

QUI BOLOGNA - Mister Mihajlovic non recupera ancora Medel, che ha ripreso gli allenamenti col gruppo ma non dovrebbe far parte dei convocati. Davanti a Skorupski, quindi, ci saranno Soumaoro e Danilo in mezzo e Tomiyasu e Dijks sulle corsie esterne. In mediana, vista l'assenza di Svamberg per squalifica, la coppia di schermi davanti alla difesa sarà formata da Schouten e Dominguez. Il tecnico dei felsinei ha confermato in conferenza stampa la presenza di Skov Olsen dal 1' a scapito di Orsolini che partirà dalla panchina. Certi del posto sulla linea dei trequartisti Soriano e Sansone. L'unica punta sarà ancora Barrow, reduce dalla doppietta contro il Parma.

QUI BENEVENTO - Squalifica di Ionita a parte, non dovrebbero esserci molte novità nell'undici di partenza della Strega. Davanti a Montipò, nel reparto difensivo, l'unico ballottaggio è tra Tuia e Caldirola per il posto di centrale accanto a Glik. Ancora assente Letizia, le corsie esterne saranno occupate da Depaoli e Barba. Potrebbe rivedersi il centrocampo della Serie B con Viola, Schiattarella ed Hetemaj in campo ma il posto del numero 10 giallorosso potrebbe anche essere occupato da Dabo o Tello. Capitolo attacco: certi del posto sono Lapadula e Caprari. Il secondo trequartista potrebbe essere Iago Falque, finalmente in campo dal 1'.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow; all.: Mihajlovic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola (Tuia), Barba; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Iago Falque; Lapadula; all.: Inzaghi F.

Foto: Beric Dondarrion