Catanzaro, Calabro: "Foggia squadra organizzata. Serve attenzione"

Alla vigilia di Foggia-Catanzaro, match valevole per la 24° giornata del girone C del campionato di Lega Pro, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Catanzaro Antonio Calabro. Queste le sue parole:

"A Foggia cercheremo di interpretare la gara come facciamo quando giochiamo in casa, con atteggiamento propositivo e cercando di tenere alta l'attenzione. Il risultato passa sempre dalla prestazione tecnica. I nostri risultati non sono mai venuti per caso, non abbiamo mai preso un punto in casa o in trasferta senza passare prima dalla prestazione.

Il Foggia è una squadra che ha una determinata fisionomia di gioco che interpreta sia in casa che fuori. E’ squadra molto aggressiva, che difende con tutti gli effettivi sotto la linea della palla e riparte con grossa gamba, ha giocatori capaci di rimbalzare l'azione in maniera importante, e sono forti sui calci piazzati. La gara può essere decisa da tante situazioni, e dobbiamo attuarle tutte nel miglior modo possibile, tenendo sempre gli occhi aperti".