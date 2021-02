Foggia-Catanzaro: i convocati di Marchionni. Ci sono Rocca e Curcio

Ultimo allenamento della corta settimana per i satanelli, che questa mattina sul terreno dello "Zaccheria" hanno rifinito il lavoro in vista del match di domani con il Catanzaro.

Al termine della seduta, mister Marco Marchionni ed il suo staff hanno diramato l'elenco dei 25 convocati per il match col Catanzaro: oltre allo squalificato Dell'Agnello, saranno assenti Anelli, Aramini e D'Andrea per infortuni vari. Non convocati Di Masi, Raggio Garibaldi, Mascolo e Tomassini.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Fumagalli, Sarracino, Jorio;

DIFENSORI: Galeotafiore, Gavazzi, Germinio, Agostinone, Del Prete, Kalombo, Di Jenno, Pompa, Cardamone, Turi;

CENTROCAMPISTI: Vitale, Curcio, Said, Salvi, Moreschini, Garofalo, Morrone, Iurato, Rocca;

ATTACCANTI: Dema, Nivokazi, Balde.