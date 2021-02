Salernitana, Castori: "Vicenza avversario ostico, ma vogliamo vincere"

“Quella di domani sarà la terza gara in una settimana e rappresenta sempre un’incognita. Abbiamo il massimo rispetto per il Vicenza, che rappresenta un avversario ostico, ma vogliamo tornare alla vittoria. Dobbiamo fare la nostra partita, mettendo in campo tanta intensità e determinazione”. Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori alla vigilia di Salernitana – L.R. Vicenza.

Il mister ha quindi concluso: “La squadra sta finendo le gare in crescendo a dimostrazione dell’ottima preparazione dal punto di vista atletico. Recuperiamo Durmisi, mentre Kupisz ancora non è pronto. Servirà il contributo di tutti per ottenere un risultato positivo”.