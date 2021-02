Viterbese, Taurino: "Cavese ha cambiato marcia, sarà gara tosta"

Scontro diretto in zona salvezza tra Cavese e Viterbese: l'allenatore Taurino, attraverso i canali ufficiali del club, ha dichiarato:

“La Cavese dopo il mercato ha cambiato guida tecnica e ha messo dentro calciatori di ottimo valore per la categoria. Hanno cambiato marcia anche mentalmente. Non conosco i problemi che hanno avuto all’inizio ma ora con i risultati hanno ritrovato entusiasmo. Avendo fatto otto punti in quattro partite sono in grande salute. Ci toccherà una partita veramente tosta contro una squadra che, emotivamente, è a mille perché quando sei dato quasi per spacciato e poi ritrovi risultati, sei nel pieno della condizione psicologica. In questo momento loro sanno e hanno tutta la voglia per raggiungere un’impresa che è la salvezza diretta”.

“La squadra è consapevole che ci giochiamo tre punti fondamentali che ci avvicinerebbero molto alla salvezza. In questo momento non dobbiamo pensare al percorso che ci aspetta fino alla fine. Ora pensiamo alla Cavese e domani alle 17 inizieremo a concentrarci sulla partita successiva”.