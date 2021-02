Francavilla, c'è il Leonetti ter L'attaccante ritorna dal Cerignola

Savino Leonetti ritorna per la terza volta a Francavilla. Dopo le esperienze nelle stagioni 2011-12 e 2017-18, l'attaccante pugliese è stato annunciato stasera dalla dirigenza sinnica in arrivo dall'Audace Cerignola. Con Lazic il classe 1993 ha già disputato 47 partite e realizzato 7 gol nelle due precedenti stagioni in riva al Sinni e domenica debutterà contro la squadra della sua città al Degli Ulivi di Andria.