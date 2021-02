Benevento. Vigorito: "Dobbiamo riprendere la corsa alla salvezza"

Intervistato dai colleghi di Sky Sport, il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato del cammino della sua squadra fino ad ora e dell'ultimo periodo di appannamento:

"Mi aspetto di ritornare ad essere quelli di un mese fa, quando stavamo andando davvero bene. Speriamo di ripartire da stasera.

Iago è stato un acquisto importante e, purtroppo, fino ad ora, ha giocato poco. Speriamo possa dare il suo contributo alla causa e di potercelo godere così come hanno fatto in altre piazze in cui ha giocato.

Abbiamo fatto un bel percorso fino ad un mese fa. Il giudizio complessivo sul campionato è positivo ma abbiamo fatto solo 2 punti nelle ultime cinque partite e questo non va. Dobbiamo riprendere la marcia verso la salvezza.

Gaich è giovanissimo ed in passato era stato attenzionato anche da club importanti. E' un ragazzo serio e maturo come dimostra la sua scelta di prendere una maglia per noi importante come la numero 7, appartenuta al compianto Carmelo Imbriani. Foggia? Con lui ho capito cosa fa un direttore sportivo all'interno di una società di calcio".