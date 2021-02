Bologna-Benevento 1-1: Sansone chiama, Viola risponde con una magia

Bologna e Benevento si affrontano per la quarta volta nella massima serie: precedenti in favore dei felsinei, che conducono per 2-1. I ragazzi di Mihajlovic sono reduci dalla vittoria esterna sul campo del Parma mentre i giallorossi di Inzaghi dal pareggio interno contro la Sampdoria che ha lasciato l’amaro in bocca. Come detto nel pre-gara dal presidente Vigorito, il Benevento nelle ultime cinque gare ha totalizzato soli due punti ed è stato agganciato in classifica proprio dal Bologna a quota 23.

Nel Bologna spazio per Dominguez a centrocampo al posto dello squalificato Svamber. Nei sanniti il centrocampo è quello della straordinaria stagione in Serie B con Viola e Schiattarella insieme ad Hetemaj. In attacco c’è Iago Falque che ritorna titolare dopo l’infortunio.

Pronti-via e, dopo un solo minuto, il Bologna è in vantaggio: Barrow riceve palla in area, il gambiano si destreggia tra Tuia e Barba, finta il tiro ma mette al centro per Sansone che, tutto solo, mette alle spalle di Montipò. La replica del Benevento arriva al quarto d’ora: contropiede portato da Viola che attraversa tutta la metà campo rossoblù, arriva in area e prova il diagonale che Skorupski mette sul fondo. Un minuto dopo ancora giallorossi pericolosi: Caprari, dal limite, rientra sul destro e prova il tiro sul primo palo cogliendone la base interna con la palla che attraversa tutto lo specchio ed esce. Poco dopo la mezzora ci prova ancora Caprari con un destro a giro dal limite dell’area rossoblù ma Skorupski legge bene la traiettoria e blocca senza problemi. Il Bologna risponde al 42’ con una bordata di Tomiyasu da fuori area che sibila di poco a lato dell’incrocio alla sinistra di Montipò. Dopo un solo minuto di recupero, il signor Ghersini, arbitro dell’incontro, manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo.

Parte di nuovo meglio il Bologna che già al 48’ si rifà vivo dalle parti di Montipò con un destro dalla distanza di Barrow toccato in corner da Glik. Al 55’ è Lapadula a provarci con un diagonale ma Skorupski blocca in tuffo. Al 59’ doppia occasione ancora per Lapadula, imbeccato da Iago Falque, che trova prima l’opposizione di Soumaoro e poi quella dell’estremo difensore felsineo che mette in angolo. Un minuto dopo, però, gli sforzi del Benevento vengono premiati: cross dalla destra, Skorupski esce ma, nel ricadere, la palla gli sfugge ed il più lesto a toccarla è Viola che, con il tacco, mette in rete per il pareggio dei giallorossi. La gara si mantiene sostanzialmente equilibrata, è il freddo a farla da padrona con il terreno di gioco che è stato ricoperto da un leggero velo di nevischio. I due tecnici provano a cambiare l'inerzia della gara attingendo dalla panchina ma la situazione non cambia. Il signor Ghersini concede 5' di recupero. Ci prova Dabo dalla distanza ma il suo tiro viene bloccato a terra da Skorupski. Al triplice fischio finale, dunque, tra Bologna e Benevento finisce 1-1 con le due squadre che salgono insieme a quota 24 punti.

IL TABELLINO