Benevento. Viola: "Contento per il gol, possiamo ancora migliorare"

Giudicato come MVP della gara da Sky Sport, Nicholas Viola ha commentato così la gara pareggiata dal Benevento sul campo del Bologna grazie ad una sue rete di tacco:

"Abbiamo subito un gol che poteva tagliarci le gambe ed invece abbiamo saputo reagire. E' un pareggio che fa morale su un campo difficile. Sono contento per il gol che arriva al termine di un periodo difficile per me vista la lunga assenza.

La nostra squadra ha una identità ma abbiamo anche enormi margini di miglioramento. Dobbiamo divertirci in campo perché quando lo facciamo giochiamo bene e vinciamo".