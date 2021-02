Bologna. Mihajlovic: "Il pari può starci ma dovevamo giocare meglio"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, non è contento del pareggio per 1-1 ottenuto contro il Benevento. Questo il commento del tecnico rossoblù ai microfoni di Sky nel post-partita:

"Non abbiamo fatto la partita che avremmo voluto fare. Il pareggio ci può stare ma queste partite le dovremmo vincere. Non abbiamo giocato come sappiamo a differenza di altre volte. Forse abbiamo segnato troppo presto. Sarebbe stato meglio se il Benevento avesse pareggiato prima perché dopo il pari li abbiamo pressati nella loro metà campo senza concedere nulla.

Da Orsolini mi aspetto di più sia se gioca dall'inizio che se entra a gara in corso. Deve assumersi più responsabilità e dare il 100% sempre".