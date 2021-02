Benevento. Inzaghi: "Pareggio con rammarico: abbiamo giocato bene"

Mister Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, dopo il pareggio ottenuto sul campo del Bologna col punteggio di 1-1, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky:

"C'è rammarico da parte nostra perché abbiamo fatto una grande gara. La squadra ha dimostrato carattere, li abbiamo pressati alti: credo sia la miglior partita della stagione. Siamo andati subito sotto, abbiamo preso un palo interno: la prestazione mi soddisfa, il pareggio direi di no. Ci portiamo a casa un punto ed una grande partita.

Volevamo essere intraprendenti ma contro un difensore come Danilo che pescava sempre Soriano tra le linee c'era da stare attenti. La squadra ha avuto coraggio e questo ce lo teniamo stretto. Con questa voglia, questa organizzazione e questa fame possiamo arrivare lontano.

Tre pari in sei partite, visti gli avversari che abbiamo affrontato, non sono da buttare via: non dobbiamo perdere il senso della realtà. Al di là di tutto, la salvezza resta il nostro obiettivo e non sarà facile: dovremo lottare sempre fino alla fine.

A Lapadula posso dire poco vista la partita: ha tenuto botta su ogni palla, se poi sbaglia qualcosa non posso sicuramente arrabbiarmi.

E' stata una bella partita, faccio i complimenti al Bologna: usciamo dal campo rinfrancati dalla bella prestazione. Abbiamo preso il gol all'inizio che è stata l'unica pecca della partita: avremmo dovuto approcciare meglio la gara. Sono orgoglioso che questa squadra, dopo il campionato stupendo fatto in B, si sia affacciata alla Serie A con umiltà giocando alla pari contro ogni avversario. Come ho già detto, però, non dobbiamo perdere di vista la realtà perché siamo una neopromossa che si sta facendo sempre valere.

Futuro? Penso prima alla salvezza poi ci sarà tutto il tempo per parlare del futuro. Sono in una società che mi ha fortemente voluto e qui sto bene".