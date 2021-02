Foggia-Catanzaro: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Pino Zaccheria" le formazioni di Foggia e Catanzaro per l'anticipo della 24° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro.

Questi gli schieramenti ufficiali:

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli, Galeotafiore, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Vitale, Salvi, Morrone, Di Jenno; Balde, Garofalo. A disposizione: Jorio, Curcio, Said, Agostinone, Del Prete, Moreschini, Iurato, Pompa, Cardamone, Nivokazi, Rocca, Turi. Allenatore: Marco Marchionni.

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Casoli, Corapi, Risolo, Contessa; Carlini; Di Massimo, Curiale. A disposizione: Branduani, Verna, Jefferson, Parlati, Molinaro, Evacuo, Gatti, Riccardi, Baldassin, Grillo, Garufo, Porcino. Allenatore: Antonio Calabro.

Potrete seguire gli aggiornamenti in tempo reale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-catanzaro/358757.html