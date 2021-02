Potenza-Ternana è stata rinviata a data da destinarsi. La coltre di neve che ha ricoperto il manto erboso del Viviani ha indotto l'arbitro Miele di Nola a decidere il rinvio della gara della ventiquattresima giornata. Potrebbe essere un'ottima notizia per Gallo che ora spera di recuperare Bruzzo, Baclet e Zampa per la trasferta di mercoledì a Teramo, ma non avrà lo squalificato Sepe.