Questa volta la rimonta il Lecce: a Cremona finisce 2 a 1

Vittoria importante del Lecce che riprende il proprio cammino dopo dei risultati non proprio esaltanti. Grande protagonista Rodriguez: il giovane attaccante è stato il protagonista dei due gol della rimonta giallorossa.

Primo tempo. Pronti via e dopo sette minuti la Cremonese è già in vantaggio: bellissima azione dei grigiorossi: Baez serve Ciofani che di prima la passa a Gaetano stop e destro per battere Gabriel. La partita prosegue su binari lenti: la squadra di Pecchia controlla senza fretta, mentre il Lecce fatica a spingere. Al 27' cross di Maggio in area, ci arriva Bjorkengren di testa, palla di poco fuori. Al 29' la pareggiano i giallorossi: punizione battuta velocemente da Henderson per Rodriguez che va al cross, ma Castagnetti devia il cross in porta, praticamente imparabile da Carnesecchi. Al 40' ci prova anche Baez: sua classica giocata che partendo da sinistra si accentra e calcia con il destro, ma non inquadra la porta difesa da Gabriel. Al 42' Valeri va al cross con sinistro, ci prova Coccolo di testa, la palla finisce di poco fuori. Succede poco altro negli ultimi minuti del primo tempo.

Secondo tempo. La partita prosegue sui binari del primo tempo, ritmi non troppo alti in campo. Al 54' il Lecce trova il gol del vantaggio: conclusione di Bjorkengren respinta dalla difesa grigiorossa, ci arriva Rodriguez che sgancia un gran tiro a tagliare l'area che non lascia scampo a Carnesecchi. Al 60' ci prova la Cremonese: cross dalla sinistra per Ravanelli che prende bene il tempo, ma non impatta in modo efficace. Al 64' gran palla di Gallo per Henderson che va al tiro a botta sicura, decisiva la scivolata di Valeri. Al 65' cross di Coda che pesce Bjorkengren in area, tiro di testa dello svedese respinto da Carnesecchi, sulla ribattuta ci riprova, ma viene pescato in fuorigioco. Al 73' ci prova Pettinari lanciato da Lucioni: tocco morbido dell'attaccante giallorosso, palla fuori di un soffio. All'84' prova a spingere la Cremonese alla ricerca del gol del pari: Buonaiuto prova ad aprire per Celar che però di testa non riesce a controllare bene la palla. All'87' Ravanelli verticalizza per Celar che calcia di forza, ma troppo centrale.