Pontedera stregata: il Novara gioca, i toscani vincono 1-0

Il Novara torna da Pontedera con un'immeritata sconfitta, al termine di una partita stregata e condizionata dal vento. Uno a zero il finale per i padroni di casa che hanno capitalizzato praticamente l'unica occasione da rete a favore in tutti i 90 e più minuti di gioco. Per il Novara invece molte occasioni da gol sventate da Sarri o sciupate dai giocatori azzurri.

Le formazioni Il Pontedera recupera giocatori ed è quasi in formazione tipo, mister Maraia schiera i suoi con un solido 3-5-2 e sceglie Semprini e bomber Magrassi in prima linea. Banchieri risponde con l'ormai collaudato 4-2-3-1, confermando la formazione delle ultime giornate, Collodel e Schiavi a comandare le operazioni in mediana, solo panchina per Buzzegoli e Bianchi.

Azzurri col vento in poppa Il forte e gelido vento che soffia sul "Mannucci" aiuta il Novara ad assumere un deciso comando delle operazioni e già al 10' un contropiede azzurro spaventa i padroni di casa; Malotti sventaglia a sinistra per Panico che punta l'area, va via all'avversario con una finta e scarica in porta sul primo palo la sua conclusione, mettendo in difficoltà Sarri che si rifugia in angolo dopo una parata non semplice. Al 14' Lanini scappa a Pretato, palla dentro per Rossetti che è in controtempo. Al 23' Lanini calcia da lontanissimo su punizione, soluzione forte ed aiutata dal vento a favore, Sarri disinnesca in corner con abilità.

Solo Novara, baluardo Sarri I ragazzi di Banchieri continuano a controllare in difesa e a centrocampo, dominando il match. Manca però la zampata sotto porta e al 37' ci prova Cagnano con un cross sugli sviluppi di un angolo a pescare Bove sul 2' palo. La palla è precisa ma il vento non aiuta il giovane centrale che spedisce sopra la traversa da buona posizione. L'occasione giusta arriva per gli azzurri al 46'. Punizione da posizione invitante e grande esecuzione da parte di Lanini. La panchina già scatta in piedi per il gol ma non ha fatto i conti con Sarri che con un prodigio si oppone alla conclusione praticamente sulla linea. 0-0 al riposo, il Pontedera ringrazia il suo numero uno in giornata super.

Porta stregata, manca il sigillo Il Novara è giustamente preoccupato dall'andamento della gara, con tante palle gol all'attivo non sfruttate ed il vento a favore che nella ripresa giocherà contro ma è proprio la squadra azzurra a sfiorare nuovamente il vantaggio al 3' con Lanini che di destro impegna severamente Sarri, bravo a non concedere nemmeno il tap-in agli avanti azzurri. Al 5' inserimento di Catanese che non impegna Lanni con un tiro debole e centrale. Al quarto d'ora ancora il Novara ad un passo dal gol. Lanini apre a destra per Malotti che può mirare e caricare a bordata ma non trova i pali della porta gettando alle ortiche un'occasione d'oro.

Errore fatale, gol partita Al 24' arriva, più fredda del vento, la doccia gelata per la formazione piemontese. Sugli sviluppi di una rimessa laterale Pogliano stoppa male in area piccola lasciando la sfera a disposizione di Caponi che da pochi metri carica un missile sotto la traversa. Il più ingiusto degli 1-0 è servito, il Novara è sotto. Il Novara prova la reazione, conscio di meritare non solo il pari, ma la posta piena. Al 30' Collodel calcia debolmente dopo una serie di rimpalli in area pisana.

Traversa Zunno, Lanini egoista Al 34' il Novara riconquista palla e rovescia velocemente il gioco. Panico serve Zunno che si accentra e fa partire una traiettoria a giro sul secondo palo. Complice il solito vento, la palla si abbassa e si stampa sulla traversa. Porta toscana sempre più stregata per gli ospiti che al 43' hanno l'ultima grande occasione: Lanini vola in contropiede sulla destra e riesce a sfondare, sul secondo palo Panico aspetta il suggerimento per segnare il facile gol dell'uno a uno ma il numero 9 mette giù la testa e fa un tocco di troppo, finendo per farsi chiudere e gettando alle ortiche un gol del pari che per il Novara sarebbe stato veramente il minimo accettabile per un incontro largamente dominato ed incredibilmente perso. Misteri e poteri del calcio.

PONTEDERA - NOVARA 1-0

Rete: 24'st Caponi.

Pontedera (3-5-2): Sarri; Pretato, Matteucci, Risaliti; Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Milani; Magrassi, Semprini. A disp: Angelini, Vaccari, Benedetti, Bardini, Giani, Nero, Di Furia, Stanzani, Tersigni, Piana, Regoli. All.: Maraia.

Novara (4-2-3-1): Lanni; Corsinelli, Pogliano, Bove, Cagnano; Collodel, Schiavi; Malotti, Lanini, Panico; Rossetti. A disp: Desjardins, Buzzegoli, Moreo, Zunno, Gonzalez, Lamanna, Pagani, Bianchi, Bellich, Cisco, Ivanov, Bortoletti. All.: Banchieri.

Arbitro: Sig. Arace di Lugo di Romagna

Note: ammoniti Barba e Magrassi per il Pontedera, Collodel per il Novara. Partita condizionata da un forte vento per tutto l'incontro.