Cavese battuta a Viterbo: un gol di Murilo decide il match

La Viterbese supera di misura la Cavese e si aggiudica la vittoria nello scontro salvezza.

Una gara molto equilibrata al Rocchi. Nel primo tempo si parte forte: le migliori occasioni per Simonelli che si divora un gol da pochi metri e dall'altra parte per Bubas che con un tiro al volo fa la barba al palo. Altre chance per Tounkara e Natalucci.

Nella ripresa meglio i padroni di casa che al 62esimo sfiorano ancora il gol con Simonelli che a porta sguarnita calcia fuori e sbaglia incredibilmente. Cinque minuti dopo la Viterbese in vantaggio: cross di Baschirotto per Murilo, Matino si perde la marcatura, che di testa fa 1-0.

La reazione della Cavese è tutta in una conclusione di Gerardi su punizione su cui si supera Daga. Nel finale gli aquilotti provano il forcing ma i laziali resistono.

Terzo successo consecutivo dei laziali, si ferma invece la striscia positiva degli aquilotti