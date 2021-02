Serie D, domani le lucane chiuderanno il giro di boa in trasferta

Con il Picerno che non giocherà per Covid-19 a Gravina, saranno tre le lucane in serie D che chiuderanno il giro di boa in trasferta. Nel girone H il il Lavello affronterà nel big match di giornata il Taranto, mentre il Francavilla andrà al Degli Ulivi ad affrontare la Fidelis Andria. Nel raggruppamento I il Rotonda si recherà in Sicilia per disputare l'ultimo turno di andata contro il Dattilo Noir.