Paganese: contro la Vibonese torna Guadagni, sei indisponibili

Sono 23 i calciatori convocati da Mister Raffaele Di Napoli per la sfida di domani contro la Vibonese.

Rientra in lista Guadagni recuperato dopo i problemi fisici della scorsa settimana, prima convocazione per il portiere Paolo Baiocco, mentre saranno assenti Fasan, Criscuolo, Perazzolo, Curci, Di Palma, e Bovenzi per una frattura al setto nasale.

PORTIERI Baiocco, Campani.

DIFENSORI Carotenuto, Cernuto, Cigagna, Esposito, Mattia, Sbampato, Schiavino, Sirignano, Squillace.

CENTROCAMPISTI Antezza, Bonavolontà, Bramati, Gaeta, Onescu, Scarpa, Volpicelli, Zanini.

ATTACCANTI Diop, Guadagni, Mendicino, Raffini