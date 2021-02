Pro Vercelli-Grosseto 3-0, tre punti in scioltezza per la Pro

Senza problemi la Pro Vercelli supera tre a zero il Grosseto in uno degli anticipi del girone A di Serie C, le bianche casacche passano subito in vantaggio e ad inizio ripresa mettono due gol di distanza rispetto ai toscani che hanno fatto troppo poco per tornare a casa con dei punti. La Pro consolida il terzo posto e attende buone notizie dai match odierni di Como e Renate.

La cronaca Pro Vercelli subito in vantaggio con Costantino che su assist di Zerbin sigla la sua terza rete con la bianca casacca, i padroni di casa spingono a caccia del raddoppio ma le occasioni latitano, al 30' ci prova Emmanuello ma Barosi blocca, è l'unico tiro in porta dopo il gol della prima frazione.

La Pro inizia il secondo tempo come il primo, Rolando segna il due a zero per i piemontesi; il Grosseto cambia volto con quattro sostituzioni in un colpo solo, il match non cambia, al 67' Barosi salva su Emmanuello, cartellino giallo pesante per Iezzi che era diffidato e salterà il prossimo match, al 70' Rolando va vicino alla doppietta personale ma non inquadra la porta, Della Morte entra a 10 minuti dalla fine e si rende protagonista, all'89' il portiere avversario compie una gran parata su di lui ma non può nulla due minuti più tardi sul pallonetto che fissa il punteggio finale sul tre a zero.