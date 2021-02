Rinviata Borgosesia-Folgore Caratese

Rinviata la sfida odierna valevole per la prima giornata di ritorno del girone A di Serie D tra Borgosesia e Folgore Caratese.

Il rinvio è dovuto ad alcuni casi covid nella formazione lombarda, un posticipo che non dispiace al Borgosesia che arriva da otto sconfitte di fila e in questi giorni sta modificando il "roster" della squadra con tanti nuovi arrivi, innesti che vogliono dare la possibilità a mister Rossini di lottare per la salvezza fino alla fine.