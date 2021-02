Serie D, sconfitte tutte le lucane Il Lavello scivola al secondo posto

Una domenica completamente da dimenticare per le lucane di serie D. Nel girone H il Lavello perde il big match di giornata a Taranto piegato da Abayan e dal rigore di Guaita e scivola in seconda posizione insieme a Picerno e Fidelis Andria. Il Francavilla cade ad Andria per opera di Cerone e Fontana dopo aver pareggiato con De Col. Nel girone I il Rotonda cede a 10' dalla fine al Dattilo Noir con il guizzo di Terranova.