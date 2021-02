La Paganese vince e accende la lotta salvezza, Vibonese in crisi

La Paganese ritrova il successo battendo la Vibonese con il risultato di 2 a 1.

Dopo un primo tempo a reti inviolate, la gara si accende nella ripresa. Plescia porta avanti gli ospiti, ma Squillace e Diop ribaltano la partita nel giro di sei minuti.

Una vittoria fondamentale per gli azzurrostellati che superano ben tre avversari in classifica (Cavese, Potenza e Bisceglie). Si conferma, invece, la crisi della Vibonese che ora si ritrova in corsa per la salvezza.