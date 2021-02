Disfatta Turris, il Monopoli cala il tris

Il Monopoli supera la Turris e ottiene tre punti importanti in chiave salvezza. Bella prestazione dei padroni di casa, in controllo per tutta la gara. Debacle per la squadra di Fabiano, oggi decisamente in giornata no.

MONOPOLI-TURRIS 3-1

RETI: 23′ Soleri, 43′ De Paoli, 23’st Paolucci(M); 29’st Giannone(T)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): 1 Satalino; 34 Riggio, 4 Bizzotto, 3 Mercadante; 31 Tazzer(40’st 2 Viteritti), 8 Piccinni, 25 Vassallo, 10 Paolucci(26’st 28 Iuliano), 29 Guiebre(15’st 11 Zambataro); 32 Soleri, 23 De Paoli(40’st 7 Starita). All.: Scienza. A disp.: 12 Oliveto, 35 Taliento; 9 Liviero, 14 Isacco, 18 Alba, 24 Nina, 33 Basile.

S.S. TURRIS 1944 (3-5-1-1): 1 Abagnale; 24 Rainone, 16 Di Nunzio, 5 Lorenzini(17’st 29 Tascone); 33 Da Lalt, 23 Carannante(1’st 13 Ventola), 8 Signorelli(22’st 9 Longo), 6 Romano(29’st 14 Fabiano), 2 Esempio(17’st 3 Loreto); 10 Giannone; 18 Persano. All.: Fabiano. A disp.: 12 Lonoce, 22 Barone; 15 Pitzalis, 19 Alma, 26 Lame, 27 D’Ignazio, 28 D’Alessandro.

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1. Assistenti:Vincenzo Madonia di Palermo e Antonio Lalomia di Agrigento. Quarto ufficiale: Claudio Petrella di Viterbo.

Ammoniti: Soleri, Paolucci(M); Carannante(T);