Con la gara da recuperare contro la prima della classe Ternana, è stata una domenica pomeriggio da visione dei risultati per il Potenza. Tra le dirette concorrenti alla salvezza hanno vinto la Paganese in rimonta sulla Vibonese per 2-1 e il Monopoli per 3-1 sulla Turris. Sconfitte invece per il Bisceglie a Palermo per 3-1 e per la Cavese sul campo della Viterbese per 1-0.