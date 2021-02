Crotone-Sassuolo 1-2, è tornato Berardi

Nella ventiduesima giornata di Serie A il Sassuolo sconfigge il Crotone allo stadio Ezio Scida e si rilancia dopo un periodo negativo. 2-1 il risultato finale in favore dei neroverdi grazie ai gol di Domenico Berardi e Ciccio Caputo, in mezzo il momentaneo pareggio di Ounas. Fondamentale nelle file dei neroverdi il ritorno di Berardi dopo l’infortunio, autore di un gol e in generale sempre nel vivo del gioco. I padroni di casa recriminano per un gol annullato a Di Carmine quando il risultato era di 1-1. L’arbitro Pezzuto prima concede il gol, poi annulla dopo un consulto al VAR per una carica sul portiere. Il Sassuolo grazie acquista vittoria sale a 34 punti, il Crotone rimane fermo all’ultimo posto a quota 12 punti.