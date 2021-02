Il Gladiator chiude il girone di andata con un k.o. contro il Cassino

Il girone di andata per il Gladiator termina come nessun tifoso avrebbe immaginato cioè con una sconfitta per 3-0 subita dal Cassino. La formazione allenata da mister Fusco, che la scorsa settimana ha diretto i primi allenamenti, ha fallito una grande occasione per tornare alla vittoria e ridurre il distacco rispetto alle zone tranquille di classifica.

Sammaritani poco attenti in fase difensiva e un attacco che, ancora una volta, resta a secco. Il gioco e la reazione ci sono stati ma in questo periodo manca la concretezza e la cattiveria sotto porta per portare a casa la vittoria. I nerazzurri terminano il girone di andata con 14 punti in classifica e il tredicesimo posto in classifica che, ad oggi, vede i nerazzurri in zona play out. La zona che garantisce la salvezza diretta resta a quattro lunghezze ma occorre far risultato se si vuol uscire da questa situazione delicata.