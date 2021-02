San Luca, Cozza felice: "Vinto contro grande squadra"

Francesco Cozza, tecnico del San Luca, ha commentato così il colpo contro il forte Acireale:

"Gara difficile, ben preparata in settimana. Siamo stati molto attenti in tutte le situazioni, il risultato a mio avviso è meritato. La partita di oggi ti portava a metterci grande attenzione perché l'Acireale è una delle squadre più importanti del campionato".

Continua Cozza: "Oggi abbiamo dato dimostrazione di poter battere chiunque. Abbiamo disputato una partita importante, abbiamo cambiato modulo dopo l'espulsione".

Sui nuovi arrivati: "Durante la settimana vedo chi sta bene e chi sotto l'aspetto mentale può aiutare la squadra, quindi io li ho messi subito in campo".

Sull'espulsione di Bruzzaniti: "Me la prendo con lui, in settimana lavoriamo molto su queste situazioni. Lui aveva fatto una buona partita e ha sbagliato in occasione del secondo giallo".