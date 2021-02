Cittanovese, Nocera: "Non potevamo fare di più, bene ripartire"

Graziano Nocera, tecnico della Cittanovese, ha commentato il ko dei suoi sul campo della Polisportiva Santa Maria:

"Siamo venuti a giocarci la nostra gara a viso aperto, sapevamo di incontrare una squadra forte, che sta facendo un grandissimo campionato. Non ci siamo abbattuti al loro gol, abbiamo provato a ristabilire la parità, ma i pali e le traverse fanno parte del calcio giocato. Poi loro sono stati bravi a raddoppiare".

Continua Nocera: "Era importante ripartire, siamo stati fermi per troppo tempo, ho cercato di dare minutaggio a molti ragazzi. Abbiamo retto per gran parte della gara contro una squadra molto forte, questo è un aspetto positivo".

Cittanovese costretta ad una lunga trafila di gare da recuperare: "Sarà un tour de force, intanto inizia il girone di ritorno e andremo in casa dell'ACR Messina. Poi vedremo cosa stabilirà la LND sui recuperi, dovremo essere bravi a rimettere in sesto tutti i ragazzi sotto il profilo fisico. Non dobbiamo abbatterci e rialzare la testa".