Benevento. Inzaghi: "Conquisteremo la salvezza grazie al gioco"

Ieri sera, l'allenatore del Benevento, mister Filippo Inzaghi, è stato ospite della Domenica Sportiva in collegamento dal capoluogo sannita. Vari i temi toccati, dalla lotta per lo scudetto al cammino della Strega in Serie A. Queste le parole del tecnico giallorosso:

IL BENEVENTO - Arrivai qui un anno e mezzo fa e trovai una squadra e un ambiente reduci dalla sconfitta nei play-off contro il Cittadella. Abbiamo lavorato tanto e bene e vinto un campionato con tanti record. Quest'anno ci davano per retrocessi prima di iniziare ma stiamo comunque dimostrando di essere all'altezza della categoria. Dietro di noi ci sono squadre come Cagliari e Torino che erano state costruite con ben altri obiettivi quindi non possiamo permetterci passi falsi.

IL GIOCO - In Serie A, se pensi solo a difenderti, non vai molto lontano. Se giocassimo tutte le partite con il solo scopo di "non prenderle" allora le perderemmo tutte. Si devono gestire al meglio le due fasi di gioco: mi piace la costruzione dal basso ma quando ciò non è possibile si può anche lanciare la palla in avanti. Il fatto è che noi abbiamo un attacco di brevilinei ai quali la palla la devi dare in un certo modo.

GAICH - E' giovane, arrivato da poco e si sta allenando dopo uno stop di 45 giorni dovuto alla pausa del campionato russo. E' forte fisicamente e ha quelle caratteristiche che a noi mancavano in attacco. Lo inseriremo gradualmente e, soprattutto, non lo caricheremo di grandi responsabilità.

IL PASSATO AL MILAN - Non rinnego l'esperienza fatta al Milan: se sono l'allenatore che vedete è anche e soprattutto grazie a quella esperienza. Per me allenare non è una questione di categoria, altrimenti dopo i rossoneri non sarei sceso in Serie C, ma di stimoli e divertimento: finché andrò al campo con gioia, come mi è capitato fino ad ora, continuerò la mia carriera.

LA SOCIETA' - Faccio i complimenti a Vigorito e Foggia. Senza il presidente a Benevento non si potrebbe fare calcio a questi livelli. Mi hanno cercato già due anni fa e, nonostante io abbia fatto scelte diverse, mi hanno aspettato e voluto fortemente. Spero di regalare loro il nostro scudetto: la salvezza.