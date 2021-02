Puteolana, Guarino tuona: "Fuori squadra chi non onora la maglia"

La Puteolana 1902 è uscita sconfitta dal campo del Casarano in seguito ad una partita combattuta, in particolar modo nella prima frazione di gioco. Il risultato finale di 1-3 testimonia una gara dai due volti per i Diavoli. Alla conclusione della partita è intervenuto ai microfoni della società il presidente Guarino:

"Posso dire che la squadra sta mostrando grande compattezza. C'è carattere, tant'è che siamo passati in vantaggio su un campo complicato e tra i più difficili del girone e dell'intera categoria. Devo però comunque dire che comunque la presidenza imporrà che i calciatori che non stanno dando il massimo e che non onorano la maglia della Puteolana siano messi fuori squadra".